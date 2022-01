Roma-Juventus, Mayoral torna a disposizione dopo il Covid

Lo spagnolo era risultato positivo il 2 gennaio. Oggi è tornato ad allenarsi in gruppo

La Roma è scesa in campo a Trigoria per l'ultimo allenamento prima della sfida alla Juventus in programma domani alle 18:30. Tra le buone notizie per i giallorossi, oltre il primo allenamento di Maitland-Niles, è il rientro in gruppo di Mayoral, guarito dal Covid. L'attaccante era in isolamento dopo le vacanze a Dubai, dal 31 dicembre, risultando positivo a un tampone il 2 gennaio, un giorno prima di Fuzato. Dopo la trasferta con il Milan lo spagnolo si è sottoposto ad altri test che fortunatamente hanno dato esito negativo, oggi si è allenato con la squadra e sarà regolarmente a disposizione di Mourinho per il big match contro i bianconeri.