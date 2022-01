Roma-Juventus, Magica Land e store: tutto quello che c’è da sapere

Tutte le novità per la prima partita del 2022 all'Olimpico

La prima del 2022 all'Olimpico, sarà Roma-Juventus. E sarà anche la prima partita con la riduzione della capienza degli spettatori (50%). Il decreto del 30 dicembre 2021 oltre a questo, ha introdotto l'imposizione a tutti gli spettatori, di indossare la mascherina FFP2. Il sito ufficiale del club fa inoltre sapere che i tagliandi per la partita contro i bianconeri sono ancora disponibili. Si legge che: "Gli abbonati che a causa della riduzione della capienza dell'Olimpico sono stati ricollocati non possono accedere allo Stadio con la app "Il mio posto", ma solo con il biglietto ricevuto via mail. Non serve stamparlo: basta mostrarlo dal proprio smartphone. Lo Stadio Olimpico, la fan zone La Magica Land e l'AS Roma Store di viale delle Olimpiadi apriranno tutti alle 16 di domenica. Roma-Juventus può essere un'ottima occasione per recarsi allo Store di viale delle Olimpiadi e approfittare dei saldi: gli sconti sui prodotti AS Roma arrivano fino al 50%! Alcuni esempi? 40% di sconto sulla maglia Away, 30% su Third, Fourth e su tanti prodotti della linea Training NB!In ottemperanza al Decreto-legge del 30 dicembre 2021, la capienza consentita negli stadi non può essere superiore al 50%. Per assistere agli eventi sportivi sarà necessario essere in possesso della “Certificazione Verde COVID-19” (c.d. Green Pass Rafforzato). L’obbligo scatta per tutti i partecipanti dai 12 anni in su. È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale) essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Non saranno ammessi tifosi in possesso di Certificazione non idonea o non verificabile dagli steward presenti presso i varchi di accesso. Al fine di velocizzare le procedure e facilitare i controlli si raccomanda l’utilizzo della versione digitale del QR Code (visualizzato da smartphone tramite app dedicate o come screenshot). Le misure sanitarie all'interno dello Stadio. Tutti i tifosi che assistono alle partite organizzate da AS Roma sono tenuti a rispettare tutte le misure sanitarie e le normative in vigore, inclusi i seguenti requisiti: obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.Recarsi allo stadio nella fascia oraria e utilizzare i varchi di accesso indicati sul biglietto in base al settore acquistato. Rispettare il posto assegnato. Seguire sempre le indicazioni degli steward. Igienizzare spesso le mani".