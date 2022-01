Roma-Juventus, Ibanez ammonito: era diffidato. Squalificato contro il Cagliari

Il difensore brasiliano è stato sanzionato dall'arbitro Massa a inizio ripresa. Non ci sarà contro i sardi nel match del 16 gennaio

Roger Ibanez era diffidato, e al minuto 50' ha commesso fallo su Dybala. Il difensore brasiliano, in seguito a questo duro intervento di gioco, è stato ammonito dall'arbitro Massa e salterà la partita contro il Cagliari in programma il 16 gennaio alle ore 18. Altra tegola per Mourinho, che in questa stagione non è praticamente mai riuscito ad avere tutta la rosa a disposizione. Tornerà Mancini a sostituirlo contro i sardi.