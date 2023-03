Roma-Juventus, arbitra Maresca: l’anno scorso polemiche dopo la sfida col Milan

Il fischietto di Napoli scatenò tantissime proteste anche di Fonseca per un rigore non concesso contro il Sassuolo nel 2020

La Lega Serie A ha comunicato gli arbitri per la 25a giornata di Serie A. La Roma affronterà la Juventus domenica alle ore 20.45. La sfida dell'Olimpico verrà diretta da Maresca. I rapporti tra il fischietto di Napoli e Mourinho non sono ottimi. Lo scorso anno tantissime polemiche dopo il disastro a Roma-Milan. "Sto zitto altrimenti mi squalificano, è mancato il rispetto", queste le parole dello Special One a fine gara. Maresca scatenò tantissime proteste anche di Fonseca per un rigore non concesso contro il Sassuolo nel 2020. Al Var ci sarà Aureliano. Gli assistenti saranno Carboni e Lo Cicero.