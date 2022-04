Roma, Julio Sergio in visita a Trigoria: “Un grande piacere tornare”

L'ex portiere giallorosso ha fatto visita alla squadra nella settimana che porta alla semifinale di Conference League

Julio Sergio tramite un post sul suo profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato una foto che lo ritrae nel centro sportivo di Trigoria. Il portiere ha vestito la maglia giallorossa dal 2006 al 2011 e nella Capitale è ricordato con molto affetto soprattutto per una strepitosa prestazione in un derby del 18 aprile 2010, nel quale parò un calcio di rigore a Floccari. "Un grande piacere tornare a Trigoria e rivedere tanti amici. Grazie per l'accoglienza!". Questa la didascalia scelta dal portiere brasiliano che ha da poco lasciato il suo ruolo di vice allenatore del Coritiba, squadra della massima divisione brasiliana. La visita di Julio Sergio coincide con la ripresa degli allenamenti per la Roma, che in questi giorni preparerà l'andata delle semifinali di Conference League contro il Leicester.