Roma-Inter, Wijnaldum suona la carica: “Una partita importante, facciamolo”

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma in Serie A. Dopo il pareggio contro il Monza nel turno infrasettimanale, oggi i giallorossi sono chiamati ad una prova di forza contro una diretta rivale per la lotta al quarto posto. Di fronte infatti l'Inter di Simone Inzaghi. La partita è fondamentale per rimanere ancora aggrappati alla corsa Champions e proprio per questo motivo Georginio Wijnaldum ha voluto carica la squadra e tutto l'ambiente: "Una partita importante, facciamolo. Daje Roma Daje". Questo il messaggio social dell'olandese che aumenta ancor di più l'attesa per questa importante sfida.