Roma-Inter, ultimi biglietti disponibili. Con lo Zorya in 30.000

I tifosi giallorossi torneranno a riempire l'Olimpico per le prossime sfide casalinghe con Zorya, Torino e Inter

La Roma torna alla vittoria in casa del Genoa e si rilancia in zona Champions League. Felix Afena-Gyan ha trovato i suoi primi gol da professionista esultanza sotto il settore ospiti giallorosso di 'Marassi'. Ora spera di trovare anche la prima gioia allo Stadio Olimpico, che per le prossime partite tornerà a essere pieno. Gli ultimi aggiornamenti parlano di 30.000 spettatori giovedì contro lo Zorya nel match che può essere decisivo per la qualificazione in Conference League. Domenica prossima altra gara casalinga, in 40.000 proveranno a trascinare la squadra di Mourinho col Torino. Dopo la trasferta infrasettimanale di Bologna toccherà al big match con l'Inter di Inzaghi: per la sfida coi nerazzurri sono rimasti a disposizione gli ultimi biglietti online mentre al momento sono solo mille i tagliandi staccati per il settore ospiti.