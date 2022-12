Roma, Inter su Smalling. Giocano poco i giallorossi al Mondiale, Vina eliminato

Mourinho trema. L' Inter ha avuto un incontro con il procuratore di Smalling . Il giallorosso, infatti, ha il contratto a scadenza a giugno del 2023 e non esisterebbe alcuna clausola per il rinnovo in automatico. Dopo Mkhitaryan , il difensore inglese sembrerebbe entrato nel mirino dei nerazzurri che potrebbero prenderlo a parametro zero. Fino ad ora Smalling è stato uno dei pilastri della difesa di Mourinho , ora toccherà a Tiago Pinto risolvere le questioni inerenti al suo contratto prima che qualcuno possa prenderlo "gratis".

Qatar 2022, ottavi di finale: tre romanisti su quattro

Ai Mondiali sorridono tre romanisti su quattro. Il Portogallo di Rui Patricio perde 2-1 contro la Corea del Sud ma passa agli ottavi insieme agli asiatici che, grazie alla differenza reti, finiscono secondi in classifica nel Girone H eliminando l'Uruguay di Matias Vina che ha battuto il Ghana 2-0. La nazionale sudamericana fino al 91esimo era agli ottavi, ma il gol della Corea del Sud ha cambiato la storia. Avanzano Portogallo e Corea del Sud, che sfideranno rispettivamente la seconda e la prima del Gruppo H, in campo alle 20 con l'ultimo turno che vede sfidarsi Serbia-Svizzera e Camerun-Brasile. Intanto oggi l'ex centravanti della Roma Abel Balbo è stato ufficializzato come il nuovo allenatore dell'Estudiantes. L'ex attaccante, che in Italia ha giocato anche con Udinese, Parma e Fiorentina, è stato presentato oggi. "È un onore essere l'allenatore dell'Estudiantes, è un club che ha una grande storia a livello internazionale e nazionale. Sono una persona molto ambiziosa, voglio sempre vincere e non ho esitato ad accettare il proposta, perché la mentalità del club è uguale alla mia". Il Mondiale entra quindi nel vivo e le stelle del torneo hanno iniziato a brillare. Non ci sono i soliti Messi e Ronaldo ad occupare le copertine dei giornali, ma anche una vecchia 'conoscenza' della Roma sta illuminando il Qatar. Si tratta di Hakim Ziyech, fuoriclasse del Chelsea, che ha trascinato il Marocco al primo posto nel girone mettendosi alle spalle Croazia e Belgio. Radja Nainggolan l'ex centrocampista della Roma è stato scaricato dall'Anversa ed è in cerca di nuova squadra. Queste le sue parole: "Non so cosa mi riserva il futuro, ma penso che lascerò il Belgio il prima possibile. Sono stato guardato un po' dall'alto in basso, ho questa sensazione. Vivo la stessa vita che ho vissuto in Italia per 17 anni, ma qui tutto è amplificato e sono stato etichettato come un cattivo ragazzo. Il club è andato avanti con questo pensiero e tutto avrebbe potuto essere gestito diversamente. Vedremo cosa porterà gennaio, perché dipendo da Anversa"