Roma-Inter Primavera, De Rossi: “Sentiamo la responsabilità, ma saremo pronti”

Il tecnico giallorosso fiducioso: "Stiamo bene, anche per l'Inter sarà dura"

“Sentiamo un po’ di responsabilità perché comunque rappresentiamo la Roma, dobbiamo rispondere positivamente alla manifestazione più importante che è lo scudetto. L’Inter ci è stata dietro sino alla fine, lo dico in maniera positiva perché non hanno mai mollato. Hanno ottimi giocatori, sappiamo che sarà dura ma proveremo a renderla dura anche a loro”.

La finale contro l’Inter? “Nel 2015/2016 abbiamo affrontato l’Inter in semifinale e la Juventus in finale, questa volta è successo l’opposto. È una coincidenza, ma ci sono squadre forti che puntano molto sul settore giovanile. Per noi non fa differenza chi affrontiamo, saremo pronti”.