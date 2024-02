Roma-Inter, Inzaghi non parlerà in conferenza stampa alla vigilia

L'ex Lazio domani non siederà in panchina all'Olimpico poiché è stato squalificato

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma, lo riporta Sky Sport. L'ex Lazio domani non siederà in panchina all'Olimpico poiché è stato squalificato dopo la sfida di San Siro con la Juventus. Al suo posto ci sarà Farris. Inzaghi avrà a disposizione la rosa quasi al completo. Mancheranno all'appello solamente Frattesi e Cuadrado. In mezzo al campo partirà dal 1' l'ex Roma Mkhitaryan.