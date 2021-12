Roma-Inter, all’Olimpico un ospite speciale: ci sarà Totti in tribuna

L'ex capitano giallorosso è infatti ospite di uno sponsor e si godrà la sfida dalla tribuna, sperando di vedere, ovviamente, una vittoria dei giallorossi

Stasera è una serata speciale. E non solo perché Mourinho affronterà la 'sua' Inter e Dzeko sfiderà la 'sua' Roma, ma anche perché allo stadio, ad assistere alla gara, ci sarà Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso è infatti ospite di uno sponsor e si godrà la sfida dalla tribuna, sperando di vedere, ovviamente, una vittoria dei giallorossi. L'ultima volta era successo il 27 ottobre del 2019, in occasione di un Roma-Milan, in compagnia di suo figlio Christian. Tra le fila della squadra capitolina mancheranno non solo Abraham e Karsdorp per squalifica, ma anche Felix per la positività al Covid. Sarà una partita fondamentale per riprendere il cammino giallorosso e non distaccarsi ancor di più dal quarto posto.