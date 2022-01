Roma, incidente stradale per Abraham con la sua Porsche: ecco cosa è successo

Lieve imprevisto mattutino per l'inglese. Sta bene ed è a Trigoria per l'allenamento

Disavventura mattutina per l'attaccante Tammy Abraham. Il giocatore della Roma questa mattina è rimasto coinvolto da un piccolo incidente stradale, all'altezza del centro commerciale Euroma2. L'inglese, con il suo Porche Cayenne ,avrebbe impattato contro l'auto utilitaria di una signora. Nulla di grave comunque, e i due successivamente sono scesi per avere un confronto e chiarire la dinamica dell'accaduto. Abraham ora è a Trigoria per svolgere la seduta mattutina di allenamento con i compagni, in vista della partita contro il Milan in programma il 6 gennaio alle ore 18.30. Nell'aprile 2021, in Inghilterra, il 9 giallorosso all'epoca in blues, era stato vittima sempre di un episodio stradale, ma più grave. L'alta velocità con cui viaggiava gli costò la decurtazione della patente. Tolti i 6 punti, il calciatore dovette pagare anche 826 sterline perché viaggiava ad alta velocità.