Roma incerottata, El Shaarawy allunga la lista degli infortuni: 47° stop stagionale 

Oggi alle 16 riprenderanno gli allenamenti e José farà la conta per sabato. L’unico recuperato rispetto alla gara col Monza? Matic. Lo ha detto il mister in conferenza stampa: " Chi penso di avere per l’Inter? Nemanja. Smalling 0%, Llorente 0%, El Shaarawy 0%, Wijnaldum 0%, Dybala e Belotti non dico 0%, però nemmeno 50%. Più vicini allo 0 che al 50 ”. La situazione legata agli infortuni preoccupa e tra 7 giorni ci sarà il delicato impegno europeo contro il Leverkusen. Mou spera almeno di avere a disposizione Paulo e Gini. Serve un miracolo per convocare Smalling nel ritorno. Il tour de force di maggio è iniziato da poco e già ci sono tantissime grane.

Roma-Inter, la probabile formazione: Mourinho in emergenza

La Roma affronterà sabato alle ore 18 l’Inter in emergenza totale. Uno scontro diretto per la Champions che i giallorossi giocheranno senza metà squadra. L’infortunio di El Shaarawy ha allungato la lista degli indisponibili. Oggi gli esami strumentali, se verrà confermata la lesione la sua stagione rischia di essere arrivata al capolinea. Mou ha poche alternative e non ci sarà neanche Celik per squalifica. Cristante farà gli straordinari arretrando in difesa, mentre a centrocampo torna Matic in coppia con uno tra Bove e Camara. In attacco il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Abraham. Dietro a lui Pellegrini e Solbakken. Il norvegese è reduce da una prova pessima contro il Monza, ma al momento è uno dei pochi a disposizione.