Roma atterrata a San Sebastian: presenti Pellegrini e Belotti

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma nelle coppe europee. Domani alle 21, i giallorossi scenderanno in campo all'Anoeta (sold out) per il ritorno degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. Mourinho e la squadra sono partiti alle 15:55 circa dall'aeroporto di Fiumicino e sono atterrati a San Sebastian alle 18:25 circa. Alle 18:30 in programma è in programma la conferenza stampa di Mourinho e Lorenzo Pellegrini che oggi è tornato ad allenarsi con un vistoso cerotto in testa. Il capitano, fermato da alcuni tifosi prima dell'imbarco, ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche dopo i 30 punti di sutura alla testa. E' partito con la squadra anche Belotti, oggi in campo a Trigoria con un tutore dopo la frattura del terzo e quarto metacarpo della mano destra.