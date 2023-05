Roma, in estate al “Singapore Festival of Football”: sfida al Tottenham

La Roma girerà il mondo in quest'estate. La squadra giallorossa sarà tra le partecipanti del prestigioso "Singapore Festival of Football" insieme a tanti altri club di caratura internazionale: Liverpool, Bayern Monaco, Leicester e Tottenham. Il torneo, inizierà proprio con la Roma protagonista, visto l'impegno contro gli Spurs in programma il 26 luglio al National Stadium. Alla cerimonia d'inaugurazione, tenutasi oggi, a rappresentare la società capitolina, c'è stato Marco Cassetti. Insieme a lui, John Barnes, Giovane Élber, Emilie Heskey e Gary Mabbutt. L'evento, sponsorizzato dal Singapore Tourism Board (STB), richiamerà un gran numero di tifosi che seguiranno in massa anche le sedute di allenamento, quando sarà consentito. La squadra di José Mourinho, in attesa di scoprire se il tecnico portoghese siederà sulla stessa panchina, poi si trasferirà in Corea del Sud dove sfiderà il Wolverhampton, il 29 luglio. Infine la Roma se la vedrà nello stesso stadio con i padroni di casa dell'Incheon, il 1 agosto.