Roma in ansia per Pellegrini, il capitano: “Mi dispiace, ma torno presto”

Tra e domani gli esami strumentali per stabilire l'entità dello stop

Lorenzo Pellegrini ha lasciato ieri il campo dopo appena quindici minuti per un infortunio alla coscia destra. Mourinho ha dichiarato nel post-partita di Roma-Torino che resterà fermo per alcune settimane. Il capitano ha provato a rassicurare i tifosi con un post su Instagram: “Ancora tre punti importantissimi. Orgoglioso di tutti voi, grande vittoria. Dispiace per l’infortunio, ma torno presto“. Tra oggi e domani farà gli esami strumentali per stabilire l'entità del problema, ma le assenze con Bologna e Inter sembrano scontate.