Roma, improcedibile il deferimento per Serra dopo la lite con Mourinho: la sentenza

Il fischietto di Torino era stato inizialmente deferito dopo l'accesa discussione con lo Special One in occasione di un Cremonese-Roma dello scorso febbraio

Si chiude con un nulla di fatto il deferimento per l'arbitro Marco Serra dopo l'acceso diverbio con José Mourinho in occasione di Cremonese-Roma dello scorso 28 febbraio. Questo quanto si legge in una nota rilasciata dalla FIGC. Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha infatti dichiarato improcedibile il deferimento per il fischietto di Torino, nonostante l'iniziale avviso notificato dalla Procura Federale per aver tenuto un comportamento ‘inopportuno, ingiurioso e offensivo’ nei confronti dello Special One. Le motivazioni di tale decisione verranno rese note tra 10 giorni.