Roma, il punto sui rinnovi di Mancini, Cristante e Zaniolo

Tiago Pinto è già al lavoro per evitare dei casi simili a quello di Mkhitaryan che andrà all'Inter a parametro zero

Per quanto riguarda Zaniolo e Cristante le parti si incontreranno a settembre. I due calciatori hanno il contratto in scadenza nel 2024 e saranno i primi ad essere chiamati per il prolungamento. Mourinho non vuole privarsene e l'obiettivo è di blindare entrambi.