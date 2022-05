Proseguono positivamente i contatti tra Petrachi e il PSG

L'ex direttore sportivo giallorosso è in contatto con il club parigino ormai da diverse settimane. I colloqui sembrano, per il momento, andare nel verso giusto

Gianluca Petrachi sembra essere ormai pronto ad una nuova avventura. Come riportato da TuttoMercato web, l'ex direttore sportivo giallorosso è in contatto con il Paris Saint Germain. I colloqui tra le parti proseguono in maniera positiva da qualche settimana e nonostante Petrachi avesse come priorità un incarico in Serie A, far parte di un progetto ambizioso come quello del Psg è sicuramente allettante. Resta però da capire il ruolo che il dirigente leccese andrebbe a ricoprire all'interno dell'organigramma societario, con Leonardo, attuale direttore sportivo dei parigini, in bilico viste le recenti annate deludenti. Uno dei motivi che porterebbero Petrachi a Parigi, sarebbe la presenza di Antonio Conte, suo amico e concittadino. L'ex Inter però è legato al Tottenham, anche se la sua permanenza a Londra dipende molto dalla qualificazione alla prossima Champions League, per il momento sfumata visto il quinto posto degli Spurs. La coppia leccese però non risulterebbe essere indissolubile, visto che il Psg starebbe pensando a Petrachi indipendentemente dall'arrivo di Conte in panchina.