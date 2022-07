Roma, il nuovo stadio di Pietralata appare già su Google Maps

È bastata solo la volontà ufficiale della Roma e dell'amministrazione cittadina per la costruzione del nuovo stadio per far scatenare entusiasmo dei tifosi giallorossi. Infatti sul sistema geografico più utilizzato al mondo, Google Maps, tra i luoghi di culto nella zona di Pietralata, appare già il nuovo stadio della Roma. Le indicazioni fornite dalla piattaforma, vi porteranno proprio nel luogo dove sorgerà il nuovo impianto, nonostante a livello ufficiale non sia stato neppure presentato il progetto definitivo.