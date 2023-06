Roma, il Mondiale per club rischia di sfumare: ecco perché

Roma beffata dal nuovo regolamento? Non è ancora detto, ma leggendo i social molti giornalisti sono certi tanto da scatenare polemiche e confronti sull'argomento. Parliamo del nuovo Mondiale del club che si giocherà nel 2025. Il progetto lanciato da Infantino e Boban (quando lavorava alla Fifa) con un montepremi da 2,5 miliardi di cui due da distribuire alle 32 finaliste. Nelle scorse settimane l'ottimo percorso europeo della Roma degli ultimi anni sembrava assicurare a Mourinho un posto tra le grandissime. Ma il decimo posto del ranking non dovrebbe bastare. Il perché sarebbe spiegato dalla nuova norma (non ancora ufficiale) che prevede due capitoli fondamentali: 1) Un campionato non può portare più di due squadre (a meno che non abbia tre o quattro campioni reduci dalle coppe): il Liverpool per esempio ha un coefficiente vicino al Bayern ma, con Chelsea e City qualificate, è out. 2) Punto ancora più importante. Il ranking preso in considerazione sarà solo quella derivante dalla Champions. Un posto spetterebbe così all'Inter mentre Milan (35 punti) e Napoli (29) possono superare la Juve il prossimo anno e conquistare l’altro slot italiano in teoria disponibile.