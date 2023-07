Mourinho al medico: “Non mandare messaggi in codice”. E c’è un indizio su Morata

Ancora una storia, ancora un messaggio, ancora la solita ironia da social di Josè Mourinho. Durante il ritiro portoghese e nel pieno di un mercato che tarda a esplodere il tecnico con una storia su Instagram ha mandato l'ennesimo segnale. Mou ha fotografato il responsabile del reparto medico, Massimo Manara, mentre scrive al telefono con le gambe incrociate su un tavolo. Sopra la scritta: "Doc non inviare messaggi in codice". Un chiaro riferimento alle solite gambe incrociate da Mou in diverse storie del passato più o meno recente che sono state interpretate come messaggio in codici da tifosi o addetti ai lavori. E a proposito c'è anche chi sui social ha gettato l'occhio sulla scritta dietro. Leggendola al contrario appare infatti: "Mora7". Forse un caso, forse no dopo le storie del ghiacciolo alle more e del 19 sull'orologio digitale.