Roma, il futuro di Ibanez è in bilico: il messaggio social del brasiliano – FOTO

Il centrale giallorosso sul suo profilo Instagram ha pubblicato degli scatti in bianco e nero. Le voci di mercato si fanno insistenti e in molti hanno pensato ad un segnale d'addio

È considerato tra i possibili partenti in questa sessione di mercato. Le voci sulla cessione di Roger Ibanez si fanno sempre più forti e insistenti, soprattutto dopo l'offerta del Nottingham Forest che è interessato al brasiliano. Sul suo profilo Instagram, il difensore della Roma, ha postato alcuni scatti in bianco e nero del ritiro appena terminato in Portogallo, accompagnati dall'emoticon di un rullino fotografico. Inutile nasconde che in molti hanno pensato si tratti di un chiaro messaggio d'addio ai colori giallorossi. La proposta del club inglese è importante, circa 25 milioni, ma il giocatore tentenna ancora. La Roma, invece, spera di chiudere al più presto.