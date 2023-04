Roma, il fratello di Matic commenta la vittoria contro il Feyenoord: “Guerrieri”

Uros Matic esalta la vittoria contro la formazione olandese che ha permesso ai giallorossi di staccare il pass per le semifinali di Europa League: "Che partita"

La prestazione sontuosa di Nemanja Matic non è passata inosservata e sui social non potevano mancare anche i complimenti di Uros, il fratello: "Che partita della Roma. Guerrieri". Questo il suo messaggio social che ha accompagnato una foto che lo ritrae davanti alla televisione durante i minuti finali della partita (esattamente nel momento dello show di José Mourinho). Per Nemanja contro il Feyenoord 4 contrasti vinti su 5, 8 tackle e lo stesso numero di lanci precisi ai quali vanno aggiunte anche 2 occasioni create.