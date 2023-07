Roma, il calendario non sorride a Mourinho: dopo l’Europa giocherà sempre in trasferta

Oggi è stato svelato il calendario della prossima stagione. La Roma partirà contro la Salernitana allo stadio Olimpico il 19 o il 20 agosto. La data e l'orario verrà comunicato venerdì. I giallorossi iniziano a segnare le X sul calendario e c'è un particolare che non farà piacere a Mourinho. Dopo gli impegni europei di giovedì i ragazzi dello Special One giocheranno sempre in trasferta. La fase a gironi partirà il 21 settembre e si concluderà il 14 dicembre. Dopo i 6 match la Roma giocherà contro Torino, Cagliari, Inter, Lazio, Sassuolo e Bologna. Solamente contro i biancocelesti non sarà necessario il viaggio, ma la squadra di Sarri avrà il derby d'andata in casa. Se il cammino europeo dovesse proseguire in Europa League o in Conference la situazione non cambierebbe di una virgola. Dopo gli eventuali playoff, ottavi e quarti la Roma si troverebbe sempre a giocare in trasferta il match seguente. Se dovesse approdare di nuovo in semifinale si ritroverà in mezzo alle sfide con Napoli, Juventus e Atalanta. Sarà molto complicato gestire il doppio impegno e molte trasferte potrebbero giocarsi di lunedì complicando i lo spostamento dei tifosi. Caso contrario quello dei partenopei che giocheranno quasi sempre in casa dopo le fatiche in Champions League (5 su 6).