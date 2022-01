Roma, il Benfica B pensa a João Sacramento

L'ormai ex vice dello Special One sarebbe stato accostato ai giovani canterani dello storico club portoghese

João Sacramento, allenatore di 32 anni, fino a due giorni fa assistente di José Mourinho, potrebbe prendere in carico la squadra B del Benfica, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese 'A Bola'. Assistente nel gres juniores dei Galles a Cardiff, poi osservatore nella nazionale gallese al Monaco - dove ha lavorato con l'allenatore portoghese Leonardo Jardim - è stato poi assistente al Lille. Nel 2019, è arrivato al Tottenham per unirsi alla squadra guidata da José Mourinho, con cui ha proseguito il rapporto professionale alla Roma. Adesso parrebbe che il ritorno in patria sia molto vicino.