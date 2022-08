Roma, Idealista nuovo Real Estate Partner per la stagione 2022/23

La Roma tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, annuncia la partnership con Idealista, portale immobiliare leader per lo sviluppo tecnologico in Italia che sarà dunque il nuovo Real Estate Partner del Club per la stagione 2022-23. Idealista non avrà solo una "presenza" all'Olimpico, come visto durante Roma-Cremonese con degli appositi LED a bordocampo, ma alla base di questa collaborazione c'è soprattutto la volontà da parte di consolidare la presenza nella Capitale. A margine del comunicato ufficiale, sono presenti anche alcune dichiarazioni proprio di Idealista: "Siamo entusiasti di aver siglato un accordo con una società iconica come l’AS Roma, con cui condividiamo la stessa passione per l’eccellenza nel lavoro, il coraggio di intraprendere nuove sfide, nello sport come nel competitivo mercato digitale applicato al settore immobiliare". Inizia così il commento del colosso immobiliare che poi prosegue: "Vogliamo essere sempre più vicini sia alle persone che cercano casa che alle agenzie che operano sul territorio. Abbiamo individuato nell’AS Roma il Club in grado di incarnare la passione più pura e offrire al pubblico l’esperienza più gratificante, proprio come trovare casa attraverso idealista, la più grande piattaforma immobiliare del sud Europa. Con noi l’AS Roma gioca sempre in casa”.