Roma, Ibanez nella top 10 dei giocatori più valorizzati dopo un prestito

Il difensore brasiliano della Roma è stato inserito da FourFourTwo nella classifica dei giocatori maggiormente valorizzati dopo un prestito.

Il magazine inglese FourFourTwo, ha stilato la classifica dei dieci giocatori maggiormente valorizzati dopo un periodo in prestito e tra questi è presente anche Roger Ibanez L'Atalanta aveva prelevato il ragazzo dal Fluminense, facendogli toccare il campo però solamente in due occasioni in due stagioni. La Roma, avendo fiutato le qualità del classe '98, lo ha acquistato in prestito con un obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Il difensore brasiliano, nonostante qualche distrazione e appannamento di troppo, è diventato prima con Fonseca e poi con Mourinho un titolare della formazione giallorossa e secondo il magazine inglese, il suo valore è aumentato di circa 21 milioni di sterline permettendogli di occupare il nono posto della speciale classifica. A far compagnia a Ibanez, per la Serie A ci sono: Kulusevski, settimo, il cui valore è aumentato di 20 milioni di sterline dopo il prestito al Parma e Duvan Zapata, quinto, esploso dopo il prestito dalla Sampdoria all'Atalanta oltre all'obiettivo di mercato giallorosso Ndombele che ha aumentato il suo valore di 21 milioni di sterline dopo il passaggio in prestito dall'Amiens al Lione.