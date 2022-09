Roma, Ibanez inserito nella top 11 europea di Who Scored

Il centrale brasiliano inserito dal portale statistico tra i migliori giocatori in Europa in questo avvio di stagione

Roger Ibanez in questa nuova stagione, ha alzato il proprio rendimento. L'ottimo avvio di stagione è stato certificato dalla prima convocazione con la nazionale brasiliana. Anche il noto portale statistico Who Scored, ha celebrato le prestazioni del centrale di Mourinho inserendolo nella top 11 dei giocatori con il miglior rendimenti in Europa. Insieme a lui, a rappresentare la Serie A, il solo Kim Min-Jae, neo acquisto del Napoli di Spalletti.