Roma, i tifosi dimenticano il signor Matic: un bambino cancella il nome sulla maglia

L'estate è stata segnata dall'addio di Matic e non solo. Tra le tante maglie nuove firmate Adidas che si vedono in questi giorni ha fatto notizia quella di un bambino all'interno dell'Olimpico poco prima di Roma-Salernitana. Ha deciso di cancellare il nome del centrocampista facendo una 'X' con lo scotch. Il serbo si è trasferito al Rennes e ieri Mourinho ha lanciato una 'frecciatina' in conferenza stampa: "Se vuole dire qualcosa lo dirà il signor Matic". Una doccia gelata per tutti poiché l'ex Chelsea in poco tempo era diventato un idolo. Il caldo e l'assenza del nuovo centravanti non fermano l'amore dei romanisti. Anche contro la Salernitana i tifosi ci sono e hanno fatto registrare l'ennesimo sold out.