Roma, i numeri dell’Olimpico nell’ultimo anno: tasso di occupazione dei posti al 99%

E' passato un anno dal primo sold out di una serie che prosegue ancora oggi. Era il 10 aprile e all'Olimpico la Roma di Mourinho vinceva 2-1 contro la Salernitana grazie ai gol di Smalling e Carles Perez. Da quel giorno i sold out sono stati 27 ma non consecutivi visto che Roma-Genoa di Coppa Italia non ha fatto registrare il tutto esaurito per una decina di biglietti rimasti invenduti. Il numero però è in costante aumento visto che i prossimi match sono tutti prossimi al sold out. All'Olimpico, la percentuale di occupazione dei seggiolini messi a disposizione per i tifosi della Roma è del 99% e nel match di ritorno contro il Feyenoord l'impianto potrebbe far registrare un nuovo record nel caso in cui venisse aperto anche il settore ospiti (chiuso agli olandesi). Per la sfida contro la formazione di Slot, più di 24mila persone erano in coda per acquistare il biglietto, facendo registrare un picco mai raggiunto prima. Come se non bastasse, il 23 febbraio la Roma ha superato il milione di spettatori per le gare casalinghe e fatto registrare in occasione di Roma-Barcellona, il record di spettatori per una partita di calcio femminile.