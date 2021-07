Roma, i convocati di Mourinho per la preparazione: da Pedro a Pastore, out in sei

Sono 27 i giallorossi chiamati da Mourinho per l'inizio della preparazione, con alcuni assenti preventivati

Giornata di presentazioni ufficiali alla Roma. Nel pomeriggio la conferenza di Mourinho, poi l'elenco dei convocati giallorossi per l'inizio della preparazione che è praticamente già cominciata a Trigoria. Sono 27 i calciatori chiamati dal portoghese, con qualche assenza preventivaile ma che ora è diventata ufficiale. Si tratta di Fazio, Santon, Pastore e anche Pedro, che è arrivato un anno fa quasi da star e ora si trova tagliato fuori anche dalla preparazione estiva. Mancano anche Steven Nzonzi e Justin Kluivert, anche loro per questioni di mercato. Out ovviamente anche Bryan Cristante, che è ancora in Nazionale e quindi deve fare ancora le vacanze e si aggregherà in seguito. Ecco l'elenco completo: