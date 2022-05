Roma, i calciatori con più presenze in Europa: nella top 20 c’è Rui Patricio

L'estremo difensore portoghese tra i più presenti quest'anno. Il suo rendimento ha messo tutti d'accordo soprattutto dopo le parate decisive in finale contro il Feyenoord

Rui Patricio al suo primo anno di Roma, ha conquistato tutti e fatto dimenticare ai tifosi giallorossi le difficili annate con Olsen e Pau Lopez. Il portiere portoghese, ha fin qui preso parte a 59 partite stagionali piazzandosi al 19esimo posto della speciale classifica dei calciatori con più presenze in Europa in questa stagione. Con la Roma sono 54 le partite giocate (in panchina solo nel match contro il CSKA Sofia), mentre con la nazionale sono solamente cinque. Se si prendono in considerazione invece i minuti in campo, il portiere giallorosso si piazza al sesto posto in classifica dietro solamente ai "colleghi" Schmeichel, avversario in semifinale di Conference, Mendy e Oblak, e a due ex romanisti ovvero Rudiger e Alisson.