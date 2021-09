Roma, guarda il Barcellona: ricorso per le ammonizioni a De Jong e Busquets

Il club catalano ha comunicato che interverrà contro le decisioni dell'arbitro riguardanti il match di ieri

José Mourinho, dopo un secondo giallo molto dubbio a Pellegrini che gli costerà la squalifica con la Lazio, ha aperto alla possibilità di un ricorso da parte della Roma. In realtà, le vie legali per modificare la scelta arbitrale e quindi togliere il cartellino rosso a Pellegrini non sembrano esserci. Il centrocampista, a meno di clamorose sorprese, guarderà quindi la partita dalla tribuna. L'idea del ricorso paventata da Mourinho non è però così assurda. C'è un esempio tangibile che riguarda l'attualità del Barcellona. Il club catalano ha comunicato ufficialmente che presenterà ricorso per due cartellini gialli presentati ieri a De Jong (poi espulso) e al capitano Busquets, nella partita contro il Cadice. Il centrocampista olandese è stato ammonito per essere rientrato in campo interferendo con un'azione di gioco degli avversari. Il capitano invece, ammonito quasi a fine partita, è accusato di aver colpito una secondo pallone in campo, impedendo un normale svolgimento dell'azione. Da attendersi la decisione del Giudice Sportivo spagnolo per questi episodi che potrebbero dare spunto sul caso Pellegrini.