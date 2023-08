Roma, Gualtieri: “Benvenuto Lukaku. Grazie Friedkin per il gesto d’amore alla città”

L'entusiasmo del Sindaco della Capitale per il nuovo colpo di mercato: "Un altro grande arrivo nella Roma. Grazie alla famiglia Friedkin per l'ennesima dimostrazione di amore per la squadra"

Redazione

L'arrivo di Romelu Lukaku è sicuramente il colpo più grande del mercato estivo della Roma. A testimoniarlo non solo l'accoglienza dei tifosi giallorossi, ma anche quella di primo cittadino della Capitale, Roberto Gualtieri. Il sindaco ha infatti pubblicato su Instagram una foto insieme a Big Rom alle spalle del Colosseo in occasione dello shooting svolto nel cuore della città. Ecco le sue parole allegate alla foto: "Benvenuto Romelu Lukaku, un altro grande arrivo nella Roma. Grazie alla famiglia Friedkin per l'ennesima dimostrazione di amore per la squadra e la nostra città.". La "Lukaku-mania" non solo ha colorato alcuni degli angoli della Capitale, ma si è diffusa rapidamente nei cuori di tutti i tifosi e anche tra le figure più importanti della città. Il sindaco ha ricevuto in regalo dall'attaccante belga anche la sua maglia autografata col il numero 90 scelto dal giocatore.

