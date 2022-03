Roma, gli allenamenti riprenderanno martedì alle 11

I giallorossi torneranno in campo contro la Sampdoria dopo la sosta

La Roma domina la Lazio e porta a casa il derby per 3-0. Una prestazione perfetta da ogni punto di vista che è valsa ai giallorossi un giorno di vacanza. Gli allenamenti, infatti, riprenderanno a Trigoria martedì alle 11 nonostante i molti assenti. Saranno tanti a partire per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. Mourinho sfrutterà l'occasione per lavorare su coloro con meno minutaggio. La Roma tornerà in campo a Marassi contro la Sampdoria nel fine settimana del 3 aprile, orario e data ufficiale ancora da definire.