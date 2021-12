Roma, gli allenamenti riprenderanno lunedì alle 15

I giallorossi mettono nel mirino CSKA Sofia e Spezia

La sconfitta brucia, ma non esiste motivazione più grande per tornare a lavorare. La Roma riprenderà gli allenamenti nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini alle 15 di lunedì. In programma c'è la preparazione dei match contro CSKA Sofia e Spezia. Alla trasferta ligure non prenderanno parte Mancini e Zaniolo per squalifica, ma torneranno a disposizione Tammy Abraham e Rick Karsdorp.