Roma, gli agenti di Smalling sono a Trigoria

Gli agenti sono al Centro Fulvio Bernardini per un meeting con la dirigenza giallorossa

Gli agenti di Chris Smalling questa mattina sono a Trigoria per parlare con la Roma. È in corso infatti un meeting tra L'Omnisports Agency, l'agenzia che cura gli interessi del centrale inglese, e la dirigenza giallorossa. Smalling al momento percepisce un ingaggio tre milioni di euro più bonus a stagione, con il contratto in scadenza a giugno 2023. Il difensore classe '89 sta ancora recuperando la condizione migliore dopo la stagione passata più ai box che in campo e nelle gerarchie è stato scavalcato da Ibanez. "Devo far capire al mister che sono a disposizione, mi sento recuperato" aveva detto dopo la vittoria in Conference League contro il CSKA Sofia, pronto ora ad esordire dal primo minuto anche in campionato nella prossima sfida contro l'Udinese.