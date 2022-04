Roma, giallorossi in volo verso la Norvegia: “Pronti al decollo”

Domani alle ore 21 i giallorossi giocheranno l'andata dei quarti di finale di Conference League

La Roma è in partenza verso la Norvegia dove domani giocherà l'andata dei quarti di finale di Conference League. Tra quattro ore sarà a Bodo e alle 19 Mourinho parlerà in conferenza stampa. L'account twitter ha pubblicato delle foto dei giocatori giallorossi sull'aereo: "Pronti al decollo". Tutti disponibili tranne Zaniolo, Spinazzola e Veretout. Il 22 giallorosso proverà a recuperare per la gara di domenica contro la Salernitana. Il terzino è ancora ai box mentre anche per il centrocampista francese la speranza è di vederlo contro i campani tra 4 giorni allo stadio Olimpico.