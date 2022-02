Zaniolo polemico con Abisso, ma grato ai tifosi: “Sarete impressi nella mente”

Tre puntini di sospensione. Questo il commento del giovane giallorosso nei confronti della direzione di gara

È solo l'inizio di una lunga settimana nella quale si parlerà dell'arbitraggio di Abisso in Roma-Genoa. Dopo il "siamo piccolini nei confronti del potere" di José Mourinho nel post partita, a commento dell'espulsione di Zaniolo, Nicolò accende la polemica tramite una storia di Instagram. Il numero 22 giallorosso che si è visto annullare il gol al 91' mostra la foto del fallo commesso da Vasquez ai suoi danni, non ammonito dal tecnico di gara. Lo scatto lo ritrae nel primo tempo letteralmente con la maglia sopra la testa: il giocatore della Roma mostra tutta la sua perplessità aggiungendo solamente 3 puntini di sospensione. Al numero 22 fanno eco i suoi genitori: papà Igor ha condiviso la stessa foto con una didascalia inequivocabile: "Così diventa impossibile, vergogna", la madre Francesca invece suona la carica: "Avanti contro tutto e tutti". L'errore di Abisso influenza fino a un certo punto l'umore di Zaniolo, rinfrancato dall'amore ricevuto dalla Curva Sud durante l'esultanza. "Possono cancellare tutto, ma questo rimarrà per sempre impresso nella mia mente !" ha scritto lo stesso Nicolò nel suo post Instagram.