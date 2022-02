Roma-Genoa, le probabili formazioni di Mourinho e Blessin

Il capitano giallorosso potrebbe sedersi solo in panchina sabato e giocare da titolare a 'San Siro' con l'Inter. A centrocampo sarà un ballottaggio, con Veretout e Cristante pronti a giocarsi il posto

La Roma continua a prepararsi per la sfida di sabato contro il Genoa che segnerà la ripresa della Serie A dopo la pausa per le nazionali. In questo stop forzato i giallorossi, come gli altri, hanno potuto riposarsi e lavorare al meglio con pochissime assenze. Recuperati quasi tutti, ad eccezione di Spinazzola e Vina che è volato in Uruguay per le qualificazioni ai Mondiali e tornerà tardi. L'ex Palmeiras non giocherà sicuramente da titolare e al suo posto ci sarà spazio per Maitland-Niles, ancora impiegato a sinistra. L'interrogativo principale resta però quello su Lorenzo Pellegrini, che si era fermato il 17 gennaio nel riscaldamento di Roma-Cagliari per un'infiammazione alla cicatrice della precedente lesione. In questa settimana si è allenato in gruppo solo una volta, tornando oggi a svolgere con i compagni però solo parte della seduta che si è divisa tra palestra e campo .

Ad appena due giorni dalla partita e con un'altra sfida fondamentale in calendario come quella di 'San Siro' con l'Inter in Coppa Italia martedì sera, sembra sempre più difficile un impiego dal 1' di Lorenzo Pellegrini. Che quindi potrebbe essere risparmiato dall'inizio per rilanciarlo direttamente in coppa. Al momento il capitano giallorosso è da considerarsi quanto meno in ballottaggio, con Veretout - pronto a prenderne il posto come successo col Cagliari - e Cristante. Per il resto Mourinho dovrebbe tornare al 3-5-2 con Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. La coppia di esterni saranno Karsdorp e Maitland-Niles con Sergio Oliveira e Mkhitaryan nel centrocampo completato da Veretout o Cristante. Dipenderà da come ha preparato la partita José Mourinho e se preferirà avere un equilibratore come l'azzurro. In avanti nessun dubbio: Abraham e Zaniolo.