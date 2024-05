Roma-Genoa, oggi all’Olimpico 150 studenti del progetto “Tieni in gioco la vita”

Sarà un Olimpico tutto esaurito per l'ultima gara casalinga della stagione della Roma. I giallorossi ospiteranno il Genoa per la gara valida per la 37esima giornata di Serie A. Tra i 67.000 spettatori presenti allo stadio il club ha deciso di ospitare per quest'ultimo turno 150 studenti dei licei di Roma che hanno frequentato i corsi del progetto "Tieni in gioco la vita". L'iniziativa, avviata nei mesi scorsi, ha visto protagonisti, insieme ai ragazzi delle scuole della Capitale anche i baby giallorossi della Primavera allenata da Guidi. Tramite i propri profili social la Roma ha sottolineato l'importanza del progetto per la promozione di uno stile di guida sicuro e responsabile.