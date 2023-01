Roma-Genoa, entra in campo Strootman: ovazione dell’Olimpico e lungo applauso

Kevin Strootman torna a casa. L'olandese è sceso in campo all'Olimpico, che è stato il suo stadio per ben cinque anni. E i tifosi lo hanno accolto come ci si aspettava, con un'ovazione e tanti applausi per quello che è stato un beniamino. E quanti rimpianti per i giallorossi, che ancora immaginano come sarebbe potuta andare senza tutti quei maledetti infortuni. Il numero 8 del Genoa è entrato al 64' al posto di Badelj, ricevento tutto l'affetto del popolo romanista che mai ha dimenticato la sua 'lavatrice'.