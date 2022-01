Roma, Fuzato è il terzo giocatore positivo al Covid

Il secondo portiere giallorosso sta bene ed è in isolamento domiciliare

"L’AS Roma comunica che a seguito dei controlli svolti ieri attraverso i tamponi molecolari, un calciatore - vaccinato – è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare". Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso. Il terzo positivo nella Roma, è il secondo portiere Fuzato, tornato da New York. Non è mai stato a contatto con la squadra ma è in isolamento nonostante i tamponi negativi, perché era stato a contatto con un positivo. In quarantena da ieri, qualora dovesse risultare negativo ai prossimi tamponi molecolari, potrebbe terminare l'isolamento il giorno sabato 8 gennaio e quindi essere a disposizione per il match di domenica 9 contro la Juventus.