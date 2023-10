Roma-Frosinone, i convocati di Di Francesco: out Kaio Jorge, Kalaj e Lirola

Il Frosinone si prepara a uno dei match sicuramente più sentiti dell'anno, quello all'Olimpico contro la 'vicina' - almeno geograficamente - Roma. Anche se i giallazzurri arrivano alla sfida addirittura in una posizione superiore di classifica. In più sarà una partita emozionante anche per Eusebio Di Francesco, che in giallorosso ha vinto uno scudetto da calciatore e da allenatore ha ottenuto una semifinale di Champions. Di seguito i 23 convocati del tecnico abruzzese, resi noti dal sito ufficiale del Frosinone: out Kaio Jorge, Kalaj e Lirola oltre agli infortunati di lungo corso Harroui e Gelli.