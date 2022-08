Roma, infortunio Wijnaldum: frattura della tibia. Oggi si opera e punta il Mondiale

"In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Georginio Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra". È questo il comunicato diffuso dalla Roma dopo l'infortunio del centrocampista giallorosso. Il giocatore ha riportato una frattura composta durante la partita d'allenamento di oggi a seguito di un contrasto con Felix Afena-Gyan. Oggi si opererà alla clinica Villa Stuart con l'obiettivo di tornare in campo nel giro di due mesi, in tempo per partecipare al Mondiale. In ogni caso, il giocatore tornerà a disposizione di Mourinho nel 2023. Le valutazioni sulla strategia operatoria sono state fatte di concerto con il Psg (proprietario del cartellino), mentre la nazionale olandese resterà a guardare sperando di riaverlo a disposizione in tempo per schierarlo in Qatar. In tarda serata è arrivato il tweet della società francese: "Guarisci presto Gini", il testo in risposta all'annuncio dell'infortunio dato sull'account della Roma.