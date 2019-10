Roma, Fonseca lascia la Procura: verdetto sulla squalifica in serata – FOTO – VIDEO

Paulo Fonseca è arrivato poco prima delle 13 in Procura Federale (a via Campania 47) per il ricorso sulla squalifica di due giornate inflitta dopo il faccia a faccia con Massa, al termine di Roma-Cagliari. Il tecnico portoghese discute la sua posizione, accompagnato dall’avvocato Antonio Conte e dal segretario sportivo Longo. La Roma e Fonseca puntano sul pentimento e sulle scuse presentate dall’allenatore al termine della partita. La speranza del club è riaverlo in panchina almeno per la partita dell’Olimpico con il Milan, ricevendo quindi lo sconto di una giornata.

ATTESA – Dopo circa un’ora dal suo arrivo Fonseca è uscito dalla Procura Federale senza rilasciare alcuna dichiarazione, seguito come al solito dall’avvocato Antonio Conte e dal segretario Longo. Saranno ore di attesa per la società romanista che aspetterà probabilmente la serata di oggi per il verdetto finale.