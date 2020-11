Roma-Fiorentina, Castrovilli già ammonito dà una gomitata a Mkhitaryan: Orsato lo grazia – FOTO

Castrovilli rischia tantissimo alla fine del primo tempo. Il numero 10 della Fiorentina, già ammonito al 32′ per un fallo su Pedro, alza il gomito in prossimità del mento di Mkhitaryan, che stava scaricando il pallone con un filtrante proprio sul numero 11 giallorosso. Orsato, vicino all’azione, decide di non estrarre il secondo cartellino giallo, che sarebbe valsa l’espulsione del giocatore di Iachini. Sui social, naturalmente, il fatto non è sfuggito, con molti tifosi a scaricare la loro rabbia per la mancata sanzione che avrebbe lasciato in 10 la Fiorentina nel secondo tempo: “Castrovilli doveva essere già fuori Viva gli arbitri italiani”, “Castrovilli già ammonito da una gomitata sul collo di Mkhitaryan, niente doppia ammonizione”, “Mancano un rigore per il fallo di mano di Biraghi e un secondo giallo a Castrovilli”.

Per evitare che la situazione peggiorasse nella seconda frazione, Iachini ha deciso di cambiare Castrovilli per Pulgar: Orsato sicuramente non gli avrebbe concesso un’altra chance.