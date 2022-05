Roma, finale Tirana: ecco come scaricare il biglietto sull’app Uefa Mobile

News as roma: tutte le notizie

La Uefa a partire dalle 11 di venerdì 20 maggio, invierà le mail con le istruzioni per fare il download in app del biglietto mobile per accedere allo stadio National Arena di Tirana

Redazione

Finalmente sta arrivando il momento tanto atteso e l'As Roma, tramite un comunicato sui suoi canali ufficiali, informa tutti i tifosi che l'UEFA, a partire dalle 11 di venerdì 20 maggio, invierà le mail con le istruzioni per fare il download in app del biglietto mobile per accedere allo stadio National Arena di Tirana. Di seguito tutte le istruzioni:

Ecco alcune semplici istruzioni per ottenere velocemente il biglietto e accedere allo stadio in sicurezza

La mail sarà inviata all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale Uefa.

Scarica la app UEFA Mobile Tickets disponibile sugli store Apple e Google.

Accedi alla app con l’indirizzo mail e inserisci il codice di registrazione.

Inserisci i dati personali richiesti dalla app.

Una volta scaricato il biglietto

Il biglietto vinto tramite sorteggio non sarà trasferibile.

Usa il pulsante KEEP per associare il biglietto ai dati personali precedentemente inseriti in app

Se hai riscattato fino a 2 codici sullo stesso account, dovrai assegnare i biglietti per te e per il tuo compagno di viaggio. L’accesso dovrà avvenire contestualmente utilizzando lo stesso dispositivo.

Se hai riscattato 2 codici per biglietti associati a diversi ingressi, sarà consentito il trasferimento del biglietto su altro account.

Se hai 3 o più biglietti associati al tuo account, riceverai una mail da AS Roma con le istruzioni per utilizzare e assegnare correttamente i biglietti in tuo possesso.

Attiva il segnale Bluetooth del tuo telefono per permettere l’attivazione del biglietto presso l’ENTRATA 1. Attenzione! Fino a questo momento il QR code di accesso non sarà visibile e non sarà consentito l’accesso allo stadio senza aver preventivamente attivato il biglietto ai canali di ingresso dedicati ai tifosi romanisti.

Una volta attivato il biglietto potrai recarti all’ingresso indicato sul biglietto e scannerizzare il QR code ai tornelli di ingresso.

Non sarà possibile accedere allo stadio mostrando lo screen shot del biglietto.

Non sarà consentito accedere alla app con lo stesso account da 2 smartphone contemporaneamente.

Alcune importanti raccomandazioni:

Accertati di avere un piano tariffario e di traffico dati per navigare liberamente in paesi extra UE.

Verifica la connessione bluetooth del tuo smartphone.

Prima di recarti allo stadio, verifica attentamente il livello di carica del tuo smartphone. Non sarà consentito introdurre allo stadio caricatori portatili o power bank. I Controlli in tal senso saranno rigorosi e non saranno ammesse eccezioni.