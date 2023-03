Roma-Feyenoord: ultrà olandesi con biglietti aerei e voli prenotati

Gli ultrà del Feyenoord sono pronti a venire a Roma, scrive Il Corriere della Sera. L'appuntamento è per il prossimo 20 aprile, per il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro i giallorossi di Mourinho. Lo scrivono loro stessi sui social dedicati alla squadra di Rotterdam, dove si insultano e si minacciano con i romanisti, in vista anche di quello che succederà nell'incontro di andata, il 13 aprile. I tifosi olandesi stanno già prenotando i pacchetti con aerei, treni e hotel nella Capitale per la gara contro i giallorossi, ai quali aggiungere eventualmente i biglietti per la partita. Appare difficile che rinuncino alla trasferta, proprio come hanno fatto gli ultrà dell’Eintracht Francoforte che si sono poi scontrati con i napoletani nel centro della città. Un problema non indifferente, con l'Uefa sempre contraria a qualsiasi divieto di trasferta per i tifosi in Europa. Posizione che non pregiudica la decisione della Prefettura di vietare che gli olandesi arrivino a Roma, negandogli i biglietti, ma senza poterli fermare se arrivano da turisti.